Dziecko spadło z wiaduktu w Mysłowicach. Pośliznął się i runął. 8-latek przebywa na obserwacji w GCZD

Na dużym strachu kończy się historia 8 -letniego chłopca, który podczas spaceru z kolegą i jego rodzicami osunął się ze skarpy wiaduktu i spadł z wysokości 4 metrów. Do zdarzenia doszło 14 czerwca przy ul. Chorzowskiej w Mysłowicach. Chłopiec od razu po całym zdarzeniu został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przez śmigłowiec LPR. Miejsce lądowania zostało zabezpieczone przez strażaków z komendy miejskiej PSP w Mysłowicach.

Czynności sprawdzające w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Mysłowicach. - Prowadzimy czynności sprawdzające w tej sprawie. Zarówno rodzice jak i opiekunowie byli trzeźwi. Na całe szczęście to co wyglądało bardzo poważnie, zakończyło się dużym strachem, zarówno strachem chłopca, jak i opiekunów - mówi starszy sierżant Damian Sokołowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Wszystko wskazuje na to, że chłopiec nie doznał poważnych obrażeń i wkrótce będzie mógł wrócić do domu.

Mimo to, akta sprawy trafią do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach. - Czekamy na dokumenty, które jeszcze do nas nie wpłynęły z komendy. Policjanci prowadzą czynności sprawdzające w tej sprawie - poinformowała prokurator Marta Bińskowska, zastępca prokuratora rejonowego w Mysłowicach. Jak podkreśla prokurator, wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek.