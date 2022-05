Dzień Matki 2022. Ślązacy składają życzenia swoim mamom. Zobacz wideo

Czym jest macierzyństwo? - Macierzyństwo jest największym wyzwaniem, przynajmniej mojego życia. Daje mi ogromną satysfakcję, bo nikogo nie kocham tak jak swoje dzieci, natomiast codzienność, nauka, szkoła, dojrzewanie to są problemy, z których człowiek nie zdaje sobie jeszcze sprawy, kiedy jest w ciąży - mówi nam pani Anna z Katowic. Wychowuje dwójkę dzieci. - Jedno chodzi do przedszkola, drugie zmaga się teraz z egzaminami ósmoklasisty. Nie ma większej miłości niż miłość do własnego dziecka, natomiast trzeba przygotować się na wiele perturbacji i przysłowie, które wszyscy znamy, że „małe dzieci - mały kłopot” sprawdza się, przynajmniej w moim przypadku - dodaje.

Przyznaje, że współczesne macierzyństwo zdecydowanie różni się od tego z dawnych lat. - Uważam, że w dzisiejszych czasach jest nam dużo łatwiej niż było naszym mamom. Pampersy, słoiki, gotowe jedzonka. Cała ta infrastruktura wózkowo-nosidełkowo-gadżetowa na pewno ułatwia macierzyństwo. Nasze mamy gotowały pieluchy, przynajmniej moja mama jeszcze, więc myślę, że my mamy o niebo lepiej. Natomiast codzienność internetowo-medialna stwarza zagrożenia, których nie było jak ja byłam mała - przyznaje.