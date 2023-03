Dzień otwarty w III LO im. dra. Wł. Biegańskiego w Częstochowie w stylu dzikiego zachodu

„Biegański" to najpopularniejsze obecnie liceum w Częstochowie. W ubiegłorocznej rekrutacji o 180 miejsc z pierwszego wyboru starało się tu aż 365 uczniów, co dało 2,03 kandydata na miejsce. Widoczne było to też podczas „Dnia otwartego", kiedy spore grupki uczniów szkół podstawowych przechadzały się po pracowniach w towarzystwie licealistów-opiekunów.

- Przyszliśmy sprawdzić, jak wygląda „Biegan" od środka. Tak jak kolega, zamierzam tu złożyć papiery i po wakacjach zacząć naukę - mówi ósmoklasista Paweł.