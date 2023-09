Dzień otwarty w zajezdni tramwajowej w Będzinie. Czeka wiele atrakcji, pokazy strażaków, wozy z klocków LEGO, koncerty i konkursy

Dzień Otwarty Zajezdni odbywa się zwykle w sobotę, w trakcie Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku także na tym polu doszło do drobnego odstępstwa.

– Układ kalendarza sprowokował nas do tego, by Dzień Otwarty Zajezdni zorganizować w sobotę 23 września, zatem dzień po Europejskim Dniu Bez Samochodu. Zachęcamy do tego, by go przedłużyć i przyjechać do zajezdni w Będzinie tramwajem! To najlepszy środek dojazdu na Dzień Otwarty i powrotu do domu, a uruchomimy dla Państwa linie specjalne – zachęca Andrzej Zowada.