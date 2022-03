Dziennik Zachodni dla Ukrainy: Nie zbieramy już ubrań ani żywności. Co jest potrzebne?

Nadal chcemy pomagać Ukrainie, ale potrzeby się zmieniają. Musieliśmy więc pomyśleć o zmianie kierunku naszej zbiórki. Nie będziemy już zbierać ubrań ani żywności. Chcemy zbierać środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe i na przeziębienie, itp.

Zbiórka prowadzona jest codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00, natomiast w weekendy od godziny 9.00 do 14.00. Artykuły przeznaczone dla obywateli Ukrainy, zgodne z zamieszczoną poniżej listą potrzeb, należy dostarczyć do siedziby Media Centrum – Dziennika Zachodniego, która znajduje się przy ulicy Baczyńskiego 25A w Sosnowcu. Wsparcie można przekazać także w formie finansowej, dokonując przelew środków na numer rachunku bankowego: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191. Konto prowadzone jest przez Stowarzyszenie Pokolenie.

Koordynatorem akcji jest Aleksandra Smolak, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu: 797 607 842.