Dziesięć lat z życia… Recenzja filmu "Superbohaterowie" (reż. Paolo Genovese) Adam Pazera

Jak skutecznie poderwać dziewczynę podczas deszczu? Marco, młody mężczyzna o ścisłym umyśle, próbującą się schronić przed ulewą Annę zaczepia słowami: „gdybyś szła szybciej, np. 4,5 m/sek, to mniej byś zmokła”. Banalne, ale intrygujące i zanim dziewczyna się zastanowi Marco znów jest przy niej z zakupionym za jedyne 4 tys. lirów parasolem. „A jakie jest prawdopodobieństwo naszego kolejnego spotkania?” – zapyta ona kokieteryjnie. – „Tak niewielkie, że statystycznie bez znaczenia” – odpowie przyszły fizyk, wcześniej jednak zapisując numer swojego telefonu na powłoce parasola. Co prawda deszcz go zmyje, ale widocznie szansa na ponowne „oko w oko” była większa, bo Marco i Anna znów się przypadkowo spotykają, i znów, aż… świętują właśnie 10-lecie swego związku.