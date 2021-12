Dziki regularnie zaglądają do Jaworzna. Jak sobie z tym radzi miasto? Ile zwierząt zostało odstrzelonych w 2021 roku?

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie podjął w tym roku dodatkową współpracę z Kołem Łowieckim "Słonka", by wypracować inny sposób działania i wyprowadzenia dzików z terenów zabudowanych. 27 lipca 2021 r. została podpisana umowa gminy z kołem, która zobowiązała "Słonkę" do wybudowania poza terenem miejskim (na trasach podejść dzików) karmisk (nęcisk) sanitarnych, do których dziki są wabione.

Pierwszy okres obowiązywania umowy Słonka poświęciła właśnie na przygotowanie karmisk (budowa, oznaczenie, zakup wysiadek i kukurydzy oraz nęcenie dzików). W okolicach większych osiedli mieszkaniowych (Łubowiec, Osiedle Stałe, Gigant, Podwale, Śródmieście, Skałka) powstało 10 takich nęcisk, a regulowany, bezpieczny odstrzał zaczął się na przełomie września i października. W umowie, która obowiązywała do 30 listopada 2021 r., wykonano pełny limit założonego odstrzału, to znaczy 50 sztuk. Pomimo wyczerpania limitu dodatkowa współpraca jest kontynuowana, a "Słonka" dokonuje odstrzału w uzgodnionych miejscach. Do 20 grudnia br. w wymienionych nęciskach odstrzelono ponadplanowo 32 dziki.