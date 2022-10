Dziś mecz Polska - Włochy w Spodku. W Katowicach zagra kadra Patryka Rombla i dawne gwiazdy piłki ręcznej

Dziś mecz Polska - Włochy w Spodku. W Katowicach zagra kadra oraz dawne gwiazdy

- Rozpoczynamy eliminacje ME i chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne są te kwalifikacje. Ta kadra przeszła już długą drogę, która nie była prosta, bo pamiętajmy, że, gdy zaczynaliśmy wspólną pracę, to drużyna opuściła dwie ważne imprezy. Teraz myślę, że naszym małym sukcesem jest to, że, łącznie z mistrzostwami świata, będziemy mieli na koncie udział w czwartej wielkiej imprezie w ciągu czterech lat, a chcemy także zakwalifikować się do Euro 2024 - powiedział Patryk Rombel, trener reprezentacji Polski.

Większość kadrowiczów po raz pierwszy zagra w legendarnej hali w Katowicach.

- Spodek to fantastyczne miejsce do grania, już z zewnątrz wygląda dosyć magicznie, a w środku kibice potrafią stworzyć znakomitą atmosferę. Po raz pierwszy zagram w tej hali i będzie to fajne przetarcie przed mistrzostwami świata oraz okazja, by zaznajomić się z obiektem. Włosi są niebezpieczną drużyną, grają agresywnie i w obronie zostawiają bardzo mało miejsca. Podchodzimy do nich z respektem i pełną koncentracją, ale naszym celem jest zdobycie w tym meczu dwóch punktów - stwierdził Michał Olejniczak, rozgrywający Biało-Czerwonych.