Dziś ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. Zobaczcie z kim grają Raków, Piast i Górnik

Mistrza Polski w sezonie 2021/2022, którym został Lech Poznań oraz spadkowiczów Termalikę Bruk Bet Nieciecza, Górnik Łęczna oraz spadająca po 26 latach z najwyższej klasy rozgrywkowej Wisłę Kraków. Poznaliśmy w ubiegły weekend po wielu emocjonujących rozgrywkach.

21 maja rozegrana zostanie ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. Każdy mecz rozpocznie się w sobotę o tej samej godzinie 17:30. Piast Gliwice na swoim terenie podejmie Radomiaka, co dla sytuacji Piasta w lidze nie znaczy zupełnie nic, bo nie zależnie od wyniku tego meczu, jak i innych spotkań zajmie on piątą lokatę na koniec sezonu, ale na pewno będzie celował w zwycięstwo, żeby podziękować kibicom za sezon.

Górnik Zabrze zagra na wyjeździe we Wrocławiu ze Śląskiem. Ten mecz może przyczynić się do roszad w środku tabeli i w zależności od wyniku tego spotkania, jak i Wisły Płock ze Stalą Mielec, Legią z Cracovią i Radomiaka z Piastem będzie zależała pozycja Górnika Zabrze w tabeli. Na mecz we Wrocławiu z kibicami Górnika wybiera się Lukas Podolski, który nie może zagrać z powodu nadmiaru żółtych kartek.