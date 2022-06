Dziś Światowy Dzień Roweru. Na Śląsku mamy najpiękniejszą trasę rowerową w kraju. Żelazny Szlak Rowerowy prowadzi 55 km kolejowymi nasypami

Żelazny Szlak Rowerowy zbudowany na dawnych torowiskach przyciąga rowerzystów z całej Polski. Cykliści mogą podróżować całą, 55-kilometrową pętlą, od Godowa, przez Jastrzębie, po Zebrzydowice, czeskie: Petrovice i Karvinę. Na terenie Jastrzębia przy trasie powstały cztery duże punkty wypoczynkowe (choćby przy ul. Przemysłowej, na terenie dawnej stacji kolejowej), kilka mniejszych. Co kilkaset metrów: wiaty, kosze, ławki. Są też atrakcje: pumptruck do jazdy terenowej w miejscu dawnej stacji kolejowej w Ruptawie. Odcinek jastrzębski ma na całej długości ma 2,5 metra szerokości, odcinek liczy ponad 8 km. Trasa jest bezpieczna, na wyższych nasypach ustawiono bariery po bokach, które zabezpieczają przez wpadnięciem do leśnych wąwozów. Prowadzi przez lasy, pięknie zacieniona. Co ciekawe, po raz pierwszy na Śląsku użyto takich materiałów do budowy podłoża: beton, a wierzchnia warstwa to specjalna mieszanka żywiczna. Ale uwaga! Na jednym z odcinków w Jastrzębiu-Zdroju trzeba się liczyć z drobnymi utrudnieniami. Na trasie trwają bowiem prace budowlane i trzeba na pewno zwolnić, a być może także zejść z rowera.