Економіка під час війни. Від кого сподіватись допомоги? (Stan ekonomiczny pod czas wojny. Od kogo spodziewać się pomocy?)

«Пекельні санкції» від США та ЄС роблять своє діло та активно впливають на російську економіку. Запровадження різних безпрецедентних дій щодо Росії після початку війни проти України вже призвело до історичного падіння рубля та масового виходу світових компаній і марок з ринку ворога. Проте за словами економістів це лише початок фінансової кризи у РФ, а найгірше ще попереду.

Не найкращими ці часи будуть і для України. Активні військові дії йдуть на території, яка давала орієнтовно 60% ВВП країни. Мільйони людей залишають свої домівки. Сотні тисяч залучені в бойові дії чи у різного роду гуманітарну логістику. Та навіть в таких умовах 52% українських підприємств продовжують роботу, чим неймовірно допомагають затримати спад економіки!

Щоденно наша держава виділяє колосальні суми для утримання армії та забезпечення своїх громадян. Але варто також пам’ятати, що значний вплив фінансів в Україну надходить зі сторони міжнародних партнерів. Так Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки, який складає понад 700 мільйонів доларів США. Зокрема, 350 мільйонів складатиме кредит Світового банку, а 139 млн доларів – кредитні гарантії від Нідерландів та Швеції. Також був створений донорський трастовий фонд, до якого вже приєдналась Велика Британія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія. Крім того, Японія надасть позику в розмірі 100 мільйонів доларів паралельного фінансування.

Вкотре помітно, що Україна не залишається сам на сам зі своїми проблемами. Доки Збройні Сили України відважно боронять наші землі – міжнародні партнери відповідають за фінансове забезпечення. Єдність та співпраця наш ключ до перемоги!

Kateryna Yakovleva

[email protected]