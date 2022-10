Europa Wolna od Futer. Inicjatywa obywatelska zebrała ponad 440 tys. podpisów. W Katowicach odbędzie się akcja wspierająca

18 maja 2022 roku, na terenie całej Unii Europejskiej, ruszyła jedna z najważniejszych dla organizacji prozwierzęcych i zwierząt hodowanych na futra zbiórka podpisów. Mowa o inicjatywie europejskiej Europa Wolna od Futer. Jest to obywatelski projekt dotyczący wprowadzenia zakazu utrzymywania i zabijania zwierząt w celu produkcji futer oraz wprowadzania do obrotu w Unii futer pochodzących od zwierząt hodowanych w warunkach fermowych i produktów zawierających takie futro.

Co oznaczałoby to w praktyce? Prawny brak możliwości prowadzenia działalności przez fermy futrzarskie na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.

Miliony norek, lisów i jenotów co roku zamykanych jest w ciasnych klatkach. Jak wielokrotnie pokazały śledztwa z ferm, nierozerwalnie wiąże się to z ich ogromnym cierpieniem. Wierzymy, że to najwyższy czas na wprowadzenie unijnego zakazu hodowli zwierząt na futra, a także zakazu importu takich produktów do Unii. - Marta Korzeniak, aktywistka Otwartych Klatek