Europejski Kongres Gospodarczy: W 2040 roku kopalnie wciąż będą fedrować, ale pod pewnymi warunkami

- Spadek popytu na węgiel w 2021 roku to 7 mln ton. To sygnał od energetyki zawodowej i zjawisko na które produkcja górnicza musi odpowiedzieć - zapowiadał Artur Soboń.

Na początku panelu postanowiono diagnozę stanu polskiego górnictwa węgla kamiennego. Sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych Artur Soboń wyliczał przyczyny bardzo kiepskiej sytuacji m.in. Polskiej Grupy Górniczej. Składa się na to pandemia koronawirusa, spadek popytu na węgiel ze strony energetyki, a także polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

"Górnictwo – transformacja pod presją" - to jeden z tematów ostatniego - trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podczas trwającego ponad 1,5 godz. panelu eksperci ze świata biznesu, nauki i polityki dyskutowali nad stanem polskiej branży górniczej, jej perspektywami i konieczną transformacją.

Prezes PGG przypomniał, że tak naprawdę transformacja polskiego górnictwa trwa od 1990 roku. Wyliczył, że wówczas w Polsce funkcjonowało 960 ścian wydobywczych, a dziś jest ich zaledwie ponad 70. Dodać należy, że w górnictwie pracowało ok. 400 tys. osób, a wydobycie było na poziomie 150 mln ton węgla.

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, wskazał, że aktualnie oprócz pandemii koronawirusa, który spowodował znaczący spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji na węgiel, olbrzymią bolączką są opłaty związane z emisją CO2 (dziś to ponad 16 mld zł rocznie). Coraz śmielej węgiel wypierają też instalacje OZE.

- Sektor ma problemy niezależnie od polityki Unii Europejskiej. Wydobycie średnio spada rocznie o 2-3 proc. przez ostatnie 30 lat. To widać jak ten sektor coraz gorzej radzi sobie na rynku. Nie eksportujemy - zauważył.

Z kolei Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, wskazał na strukturę właścicielską polskiego sektora węglowego, jako jeden z ważniejszych czynników hamującym konieczne zmiany, co w dalszej perspektywie zaszkodzi przede wszystkim pracownikom przedsiębiorstw.

Jego zdaniem do procesu transformacji powinny zostać wykorzystane wszystkie dotychczasowe polskie doświadczenia, "aby uczestnicy procesu mogli się na nią zgodzić i nie wywołała emocji".

Prezes Instytutu Jagiellońskiego również wskazuje opłaty klimatyczne jako czynnik wpływający na konkurencyjność na rynku. Zauważył również, polscy politycy długi okres czasu przeciwstawiali się zmianom w kwestii m.in. węgla i teraz przyjdzie państwu i przemysłowi za to zapłacić. Jego zdaniem aktywa węglowe w spółkach energetycznych zamykają drogę do uzyskiwania kredytów w innowacyjność, bo większość banków nie chce finansować inwestycji powiązanych z węglem.

Jego zdaniem zamykane powinny być kopalnie wyczerpujące złoża i trwale nierentowne, generujące bardzo wysokie koszty. Przy czym zaznaczył, że rentowność powinna być oceniana w dłuższej perspektywie. Sprzeciwił się dotowaniu produkcji węgla, czego zresztą zakazuje Unia Europejska.

Jego zdaniem wysokie koszty pracy górnośląskich kopalni wynikają m.in. z organizacji pracy. Co jednak nie wynika ze złego zarządzania, a z braku przyzwolenia społecznego na przejście do pracy przez sześć dni w tygodniu, co w znaczącym stopniu ograniczyłoby udział kosztów stałych w wydobyciu. Drugim ważnym czynnikiem są warunki geologiczne. Zagrożenie tąpaniami, metanowe też znacząco wpływają na koszty wydobycia.

- Nieuchronnym procesem jest likwidowanie trwale nierentownych mocy produkcyjnych - powiedział Steinhoff. Tłumaczył, że te procesy należy dokładnie zaplanować, przygotować. Błędem wskazywał ostatnie plany likwidacji z dnia na dzień trzech kopalń na terenie Rudy Śl. Jednocześnie przyznał, że przygotowane na tę okoliczność pakiety osłonowe wydają się dobrym rozwiązaniem.