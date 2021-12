Ewakuacja pasażerów pociągu PKP IC Racibórz - Białystok. Doszło do pożaru. Interweniowała straż pożarna

28 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Racibórz-Białystok. W Raciborzu-Markowicach doszło do pożaru trakcji

To nie był spokojny poranek pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia dla kilkudziesięciu pasażerów pociągu relacji Racibórz-Białystok. W sobotę, 25 grudnia, około godziny 9:20 do dyżurnego straży pożarnej w Raciborzu wpłynęło dramatycznie brzmiące zgłoszenie dotyczące pożaru trakcji w dzielnicy Markowice.

Jak mówi bryg. Roland Kotula, oficer prasowy KM PSP w Raciborzu do strażaków spływały różnego rodzaju informacje. Po przybyciu na miejsce okazało się jednak, że sytuacja nie jest tak trudna, jak wynikało to z relacji podróżnych. Nie doszło bowiem do pożaru, a najprawdopodobniej uszkodzony izolator spowodował, że sieć trakcyjna dotykała torów.