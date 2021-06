FidelityFX Super Resolution: technologia AMD, która skaluje obraz i przyspiesza gry, współpracuje także z kartami graficznymi konkurencji

AMD zapowiedziało FidelityFX Super Resolution (FSR), czyli otwartą technologię, która zwiększa w grach liczbę FPS. W efekcie gry będą działać szybciej. Jak zapowiada producent, ponad 40 deweloperów – wśród nich Capcom, Electronic Arts, Gearbox, Obsidian Entertainment czy Ubisoft – planuje zintegrować FSR w swoich najlepszych grach i silnikach.

FidelityFX Super Resolution to zaawansowana technologia przestrzennego skalowania obrazu, która wykorzystuje specjalny algorytm analizujący obraz źródłowy, aby odtworzyć go w wyższej rozdzielczości, a następnie wzmocnić szczegółowość tekstur i poprawić jakość. Krótko mówiąc, FSR, podobnie jak wszystkie rozwiązania do skalowania, renderuje grę w niższej rozdzielczości, a następnie skaluje wejściową niższą rozdzielczość z powrotem do rozdzielczości docelowej, używając wspomnianego algorytmu. W rezultacie obraz jest wyraźniejszy i bardziej szczegółowy w porównaniu do podstawowych metod skalowania, a gracze mogą skorzystać na nawet najbardziej wymagających efektach, jak raytracing. Co istotne, FSR jest obsługiwane nie tylko przez ponad 100 modeli układów graficznych i procesorów AMD, ale także – uwaga – przez produkty innych producentów. Według AMD, dzięki FidelityFX Super Resolution gracze mogą spodziewać się średnio 2,4 razy wyższej wydajności podczas pracy w 4K w trybie „Performance” FSR (dostępne są sumie cztery tryby, oprócz Performance także Ultra Quality, Quality i Balanced) w wybranych tytułach. FidelityFX Super Resolution, podobnie jak pozostałe efekty z biblioteki FidelityFX, przygotowano tak, aby można było go bezproblemowo integrować w nowych i istniejących grach. Programiści będą mogli ściągać FSR bezpłatnie ze strony GPUOpen.com już w połowie lipca 2021. W skład pakietu wchodzi kod, dokumentacja i zasoby pomocne dla programistów.

– Dzięki AMD FidelityFX Super Resolution możemy zaoferować naszym klientom lepszą jakość obrazu przy niższym koszcie wydajnościowym niż renderowanie w pełnej rozdzielczości – powiedział Dan Ginsburg, deweloper grafiki w Valve. – To szczególnie atrakcyjne dla użytkowników średniej klasy kart graficznych, którzy chcieliby skorzystać na wyższej rozdzielczości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z otwartego podejścia AMD do FSR, i że jest to zaprojektowane do użycia ze wszystkimi układami graficznymi.

Dodajmy, że technologia FidelityFX Super Resolution jest już dostępna w siedmiu tytułach: Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, 22 Racing Series, Terminator: Resistance and The Riftbreaker, i pojawi się w kolejnych grach jeszcze w 2021 roku, w tym w Far Cry 6 i DOTA 2. (źródło: AMD)

