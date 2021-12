Film "Bogowie" jako spot reklamowy. Trud pracy lekarza przedstawiony przez Tomasza Kota

"Jestem lekarzem, jestem człowiekiem"

Ponad 7 lat temu po premierze "Bogów" w sieci zawrzało. Nie brakowało pozytywnych recenzji od ważnych krytyków filmowych. Film doceniony został za dobrą grę aktorką Tomasza Kota, ale także za dokładnie i szczegółowe odtworzenie wydarzeń z lat 80. Dzięki udanej produkcji Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie postanowiła stworzyć reklamę "Jestem lekarzem, jestem człowiekiem" nawiązującą do "Bogów", która ma uświadomić społeczeństwu, że lekarze to nie roboty, a ich praca nie należy do najłatwiejszych.