Film "Lombard" to jedna z najważniejszych premier 2022 roku. Załoga kultowego lokalu z Bytomia walczy o wznowienie działalności Aleksandra Szatan

Kiedyś to oni byli w stanie pomóc innym, ale teraz sami potrzebują wsparcia. Bohaterowie filmu "Lombard": Jola, Aga, Sandra, Wiesław i Tomek marzą o reaktywacji sklepu. Poszukują lokalu, w którym mogliby zacząć wszystko od nowa. Założyli też zbiórkę. zrzutka.pl Zobacz galerię (12 zdjęć)

Film "Lombard" zrealizowany na bytomskim Bobrku w 2022 roku był najczęściej pokazywanym polskim dokumentem na świecie. Odwiedził ponad 30 festiwali, zdobył 12 nagród, trafi do regularnej dystrybucji kinowej w Hiszpanii i na Bałkanach. Bohaterowie tej poruszającej i pełnej humoru historii musieli zamknąć biznes. Jednak na fali sukcesów filmu, dziś walczą o reaktywację tego wyjątkowego miejsca. Prowadzą zbiórkę. - To byłby piękny happy end całej historii. Wiem, że jeśli to miejsce uda się reaktywować, jego właściciele znów będą wspierać innych. To chyba najlepszy argument za tym, żeby im pomóc – mówi Łukasz Kowalski, reżyser filmu „Lombard”.