Fordy z kamerami i czytnikami tablic rejestracyjnych sprawdzą, czy zapłaciłeś za przejazd autostradą A4

W maju pierwsza dostawa

Wyposażone w szereg urządzeń do kontroli kierowców, kamery czy czytniki numerów rejestracyjnych 102 auta, mają partiami trafiać do Krajowej Administracji Skarbowej. Będą częścią nowego systemu poboru opłat e-TOLL. Zastąpi on działający dotąd viaTOLL. Nowy system poboru opłat dotyczy dwóch odcinków płatnych państwowych autostrad A4 i A2. Będzie obowiązywał kierowców A4 na odcinku między Gliwicami Sośnicą i Wrocławiem (węzeł Bielany Wrocławskie) i na A2 między Łodzią i Koninem. Obecnie na wjeździe na A4 czy A2 w tych miejscach stoją bramki i są szlabany.