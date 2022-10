Fortuna I liga: Czy wiecie ile kluby zarobiły na transferach w sezonie 2021/22? Kto rozbił bank? Jak wypadły nasze zespoły?

Firma Deloitte podliczyła, że w rozgrywkach 2021/22 do kas klubów Fortuna 1. Ligi z tytułu transferów trafiło 8,94 mln zł. To niemal tyle samo, co rok wcześniej.

Królem polowania okazała się Miedź Legnica, której przychody transferowe wyniosły 2,59 mln zł, ale ŁKSŁódź zanotował wynik o zaledwie 100.000 zł niższy. Kluczem do zwycięstwa była sprzedaż Patryka Makucha do Cracovii. Łodzianie mieli natomiast kilka źródeł, ale najważniejszym okazał się transfer Jana Sobocińskiego do amerykańskiego Charlotte FC oraz Ricardo Guimy do portugalskiego Chaves.

Trzecim i ostatnim klubem, który przekroczył milion złotych (1,02) okazało się Zagłębie Sosnowiec. Największy przelew wiązał się z przejściem Patrika Misaka do Wieczystej Kraków. Trzecioligowiec położył na stole 430 tys. zł. Solidną kwotę -350 tys. - sosnowiczanie zainkasowali także za Macieja Ambrosiewicza, pozyskanego przez Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Kolejnym źródłem przychodów był mechanizm solidarnościowy. Zagłębie zgarnęło mianowicie 180.000 zł z puli przekazanej przez Union Berlin do Lecha Poznań za Tymoteusza Puchacza. Piłkarz występował w ekipie ze Stadionu Ludowego w 2018 roku.