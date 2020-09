Fortuna PP: Stadion Śląski - Ruch Chorzów 0:3 ZDJĘCIA. To pierwsze takie derby Chorzowa

Ruch Chorzów i Stadion Śląski od lat rywalizują w młodzieżowej piłce, bo zarówno Akademia Niebieskich jak i szkółka działająca przy słynnym Kotle Czarownic należą do czołowych ośrodków wychowujących młodych piłkarzy w naszym regionie. Do spotkania seniorów obu klubów doszło jednak po raz pierwszy.

Obchodzący w tym roku 100-lecie istnienia Ruch to legenda polskiej piłki, natomiast Stadion Śląski drużynę seniorów ma zaledwie od 2013 roku, bo do jej założenia zmusiły go przepisy związane z wypożyczeniami piłkarzy. Zespół mający siedzibę w jednym z największych polskich obiektów sportowych wystawia do gry samych juniorów występując na co dzień w katowickiej A-klasie i nigdy dotąd nie miał okazji zmierzyć się w dorosłej piłce z utytułowanym sąsiadem.