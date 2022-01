Fotoradar w Rudzie Śląskiej będzie miał dodatkową lampę błyskową. Zdjęcia muszą być wyraźniejsze

GITD wciąż nie przejęła fotoradaru w Rudzie Śląskiej

Nowy, żółty fotoradar, który stanął jeszcze w grudniu przy Drogowej Trasie Średnicowej w Rudzie Śląskiej wciąż nie jest jeszcze gotowy do tego by przejął go Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

- Potwierdzam, że urządzenie nie zostało jeszcze oficjalnie przekazane GITD – powiedział nam Wojciech Król, z GITD w Warszawie. – Trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Oczywiście cały czas współpracujemy z miastem by stało się to jak najszybciej – dodaje.

Kierowcy, którzy jeżdżą po odcinku, jaki swoim zasięgiem obejmuje fotoradar, pewnie już niejednokrotnie widzieli jak urządzenie "błysnęło” i zrobiło im fotkę. Na razie jednak nie muszą się obawiać, ze dostaną za to mandat, bo fotoradar pracuje na razie w systemie testowym.