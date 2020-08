Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu. Miasto pięknie odrestaurowało budynek na osiedlu robotniczym TAZ

Było to pierwsze w pełni zorganizowane osiedle w Zawierciu o zabudowie wielorodzinnej. Jego częścią jest właśnie budynek dawnej łaźni miejskiej. Dlaczego ta inwestycja była tak ważna dla miasta?

Budynek Galerii Stara Łaźnia jest dobrym początkiem do rewitalizacji całego dawnego robotniczego osiedla TAZ. To dla Zawiercia bardzo ważne historycznie miejsce. Powstało w XIX w. przy nieistniejącej już przędzalni bawełny Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie” założonej w 1833 przez braci Adolfa i Bernarda Ginsbergów - bankierów berlińskich.

- To szczególne miejsce na mapie Zawiercia. Znajdzie się tam długo wyczekiwana galeria sztuki, w której nie zabraknie m.in. dzieł znakomitego artysty i honorowego obywatela Zawiercia Leszka Dutki. To obiekt, który połączy pokolenia, ponieważ będzie odpowiadał na potrzeby osób w każdym wieku - podkreśla Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Na co warto zwrócić uwagę, zwiedzając galerię? Bardzo ważne jest to, że miastu udało się uratować eksponaty z zawierciańskiej huty szkła. Część z nich została wykupiona przez Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu, a część przez miasto Zawiercie.

- Widzieliśmy wielu mieszkańców, którzy z dużym zainteresowaniem przyglądali się wyremontowanemu obiektowi przy ulicy Westerplatte 2. Na początek mogliśmy pokazać kilkanaście fotografii, które pokazywały jak zmieniło się wnętrze tego wyjątkowego budynku. W ostatnich tygodniach zajęliśmy się natomiast wyposażeniem galerii. Efekt? Teraz, z czystym sumieniem, możemy zaprosić wszystkich do środka - mówi Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej UM w Zawierciu

- Nawiązaliśmy współpracę z Sosnowcem. Będzie polegać na wymianie i wypożyczaniu eksponatów, wspólnym organizowaniu wystaw dotyczących szkła z Huty Szkła Gospodarczego, pomocy merytorycznej dotyczącej pochodzenia szkła, prowadzeniu spotkań autorskich, wymianie i wypożyczaniu zbiorów muzealnych - mówi Patryk Drabek.

Eksponaty czekają już w Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu. Będą prezentowane w sali szkła na piętrze oraz w salach głównej i bankietowej.

Zbiory wzorcowni huty szkła będą jedynie częścią eksponatów znajdujących się w wyremontowanym obiekcie. Do nowej galerii trafiły także m.in. obrazy z nieistniejącej już galerii muzealnej im. Leszka Dutki. Do tej pory były odpowiednio zabezpieczone i znajdowały się w magazynach Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu. Galerię do otwarcia przygotowała Karolina Kindler-Skowronek, artysta plastyk, projektant, grafik, nauczycielka reklamy i projektowania graficznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.