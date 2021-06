Gdzie nie będzie prądu w śląskim 16.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w śląskim 16.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w śląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (16.06 19:09) nie ma prądu w śląskim? Częstochowa w Częstochowie, ul. Bieszczadzka nr 29 i 31

16.06 od godz. 16:19 do 21:00 Katowice Katowice ulica Brzoskwiniowa

16.06 od godz. 15:52 do 19:30 powiat bielski Międzyrzecze Górne, Rudawka

16.06 od godz. 18:24 do 21:30 powiat częstochowski miejscowości Cegielnia ulica Ogrodowa

16.06 od godz. 17:31 do 19:30 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Falista od ul. Kolistej do nr 105, Karpacka 185,185b,191b, 191c, 191d, Owsiana 25,25a,25b,

18.06 od godz. 8:00 do 9:00 Bielsko Biała ulica Falista od ul. Kolistej do nr 105, Karpacka 185,185b,191b, 191c, 191d, Owsiana 25,25a,25b,

18.06 od godz. 14:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska nr 252,

21.06 od godz. 8:30 do 14:30

Bielsko-Biała ulica Nowa, Góralska od ul. Osadniczej do ul. Pod Stokiem bez Przedszkola, Wiejska od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Beskidzka od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Dobra od ul. Nowej do ul. Straconki, Straconki od ul. Dobrej do ul. Żywieckiej bez Przychodni Lekarskiej, Osadnicza od ul Straconki do nr 19, Górska nr 3 i 3A, Żywiecka nr 131,133,

22.06 od godz. 9:00 do 12:00 Bytom Bytom: Reptowska, 26.

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Celna, przepompownia.

22.06 od godz. 8:30 do 13:00 Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Narutowicza od nr 1 do nr 40, Majewskiego nr 4, Tylna.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 ul. Bursztynowa od nr 2 do nr 48 i od nr 1 do nr 41

17.06 od godz. 8:00 do 18:00

Dąbrowa Górnicza ul. Topolowa nr 20, 22, 26, 28, Garaże ul. Topolowa, Wymiennik ciepła przy szkole

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Szparagowa dz. 229/4(ZK 14813), dz. 230/4 (ZK 8677)

ul. Szparagowa dz. 229/5(ZK 14772)

ul. Szparagowa nr 63A - odbiorca zasilany ze ZK 12835

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Bursztynowa od nr 2 do nr 48 i od nr 1 do nr 41

18.06 od godz. 8:00 do 18:00 ul. Łomżyńska nr 47, 53

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gorzelnia, ul. Blachowieńska , ul. Wielkoborska od 2 do 46. Częstochowa, ul. Wielkoborska od 179A do 211, ul. Wręczycka nr 319.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 Łaziska Górne: Pocztowa, 1 b, 2 b, 4, 5, 6, 9, Poręba, od 1 do 5, 4, Wąska, 1, Wiejska, 1, Świętego Jana Pawła II, 2.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00

ul. Bursztynowa od nr 50/52 do nr 92 i od nr 43 do nr 81A

ul. Turystyczna dz. nr 56/3 - ZK 14630

ul. Turystyczna dz. nr 56/6, 56/7 - ZK 14793

22.06 od godz. 8:00 do 18:00 Gliwice Gliwice: Pocztowa, 36, 40, 42.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gliwice: Zimorodka, 10, 12, 13, 15, 17.

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Matejki, nieparzyste od nr 5 do nr 11 i parzyste od nr 8A do nr 12D oraz ul. Cieszyńska nr 157B.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Pszczyńska, od Nr 336 do Nr 396 i 45. od 21.06 godz. 8:00 do 22.06 godz. 15:00

Jaworzno Jaworzno, Gwardzistów 58B, 78, Kościelna- całość,

18.06 od godz. 8:00 do 11:00

Jaworzno ul. Storczyków 31 nr złącza kablowego BDJ/17/5548 oraz 5275/11

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworzno ul. Długoszyńska odbiorca zasilany z złącza kablowego ZK nr 5275/21

22.06 od godz. 8:30 do 14:00 Katowice Katowice: Ludomira Różyckiego, cała ulica, Imieli- cała ulica, Jasieńskiego - cała ulica, ul. Kościuszki od 115 - 143 nr nieparzyste, 140, 140 A.

18.06 od godz. 7:00 do 12:00 Katowice: Macieja Jargonia, 5, od 14 do 22.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 Katowice: Tysiąclecia, 15 segment piwniczny.

22.06 od godz. 9:00 do 16:00 Mysłowice Mysłowice ul. Gen. Jerzego Ziętka 112nc

18.06 od godz. 7:00 do 14:30 Imielin ul. Sikorskiego nr 10A

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 Mysłowice ul. Hlonda 8, 8A, 8B

22.06 od godz. 8:30 do 14:00

Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Franciszka Kotuchy, 27.

22.06 od godz. 8:30 do 12:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Wiktora Brańskiego, 61 - 61E.

17.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ruda Śląska: Wyzwolenia, 44B.

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ruda Śląska: 1 Maja, 286, 288, Targowa od 1 do 15.

22.06 od godz. 8:30 do 13:30 Rybnik Rybnik: Boguszowicka, od nr 87 do 143, Pochyła, od nr 22, Jaśminowa. od 21.06 godz. 0:30 do 22.06 godz. 6:00 Rybnik: Wodzisławska, 243, Wincentego Kadłubka, 17 do 34, 43 i 45.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Budowlana, 9, 15.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Żytnia od nr 10 do nr 12, Stacja Nadawcza-Odbiorcza telefonii komórkowej Centertel

17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Sosnowiec ul. Kalinowa nr 127, 129

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 27 Kościół Rzymskokatolicki Pw. Matki Bożej Szkaplerznej

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Henryka Jordana, 7, 11, 13, 15, 17; Gostyńska 88, 90, 92, 94, 96.

17.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Wiązowa, 6, 6 A, 8, 8 A.

18.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Marszałka Piłsudskiego, 9, Romana Dmowskiego, 19, 21, 23, 27.

18.06 od godz. 8:30 do 13:00 Tychy: Jaskółcza, 9.

21.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Budowlanych, 152, 156, 159, 163.

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: Józefa Chojnickiego, od 13 do 13D.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Marii Curie-Skłodowskiej, 44.

18.06 od godz. 8:00 do 10:00

Zabrze: ks. Franciszka Cieślika, Tarnopolska od 68 do 74 i od 71 do 75, Gogola od 1 do 11 i od 2 do 12.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: Księcia Józefa Poniatowskiego, od 33 do 69 i od 42 do 74A, Kościuszki od 23 do 81 i od 26 do 88, Niedurnego, Stawowa.

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: gen. Bronisława Ducha, Hallera od 50 do 68.

22.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bielski Rudzica ul. Grabówka nr 680, 790,

17.06 od godz. 8:00 do 16:00 Rybarzowice ulica Kolibrów budynek nr 390 oraz budynek sąsiadujący bez numeru

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Godziszka ulica Południowa budynki nr 100 i 110

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Bujaków ulica Stara Karczma, Długa.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kozy ul. Wiklinowa od ul. Sobieskiego do nr 30, Sobieskiego od nr 88 i 97 do ul. Kwiatowej + altany za ul. Kwiatową, Kwiatowa od ul. Sobieskiego do nr 7,

17.06 od godz. 8:30 do 14:00 Kaniów ul. Krzywolaków nr 2,

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 Porąbka ulica Łęgowa, Łagodna, Łączna, Łabędzia, Łozki.

17.06 od godz. 9:00 do 14:00 Pisarzowice ul. Mokra nr 4, Przecznia nr 29, Polna od nr 14 do ul. Przecznia, Krakowska od nr 30 do ul . Przecznia,

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Jaworze ulica Cieszyńska nr 361, 363,

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Łukowa, Krakowska, Wiosenna, Jesionowa, Jaskółcza, Jarzębinowa, Gajowa

18.06 od godz. 9:00 do 16:00

Kaniów ul. Jemioły, Jawiszowicka

21.06 od godz. 7:00 do 8:00 Bystra ulica Fałata od nr 102 do nr 126 Restauracja Pod Źródłem, Cymsa nr 6, 8, 10, 15, Konwaliowa od nr 6 do nr 18,

21.06 od godz. 8:30 do 12:00 Kaniów ul. Jemioły, Jawiszowicka

21.06 od godz. 17:00 do 18:00 Wilkowice ul. Zamknięta, Do Boru od ul. Gołębiej do nr 9 i nr 22, Dworcowa nr 3, 16, 18, 20, Wyzwolenia od ul. Grabeczni do ul. Gołębiej, Pochyła, Gołębia od ul. Wyzwolenia do nr 9,

22.06 od godz. 8:30 do 13:00

powiat bieruńsko-lędziński Bieruń: Ekonomiczna, 40.

19.06 od godz. 7:00 do 13:00 Bieruń: Żwirki i Wigury, 15, 31, Słowiańska, Wiktora Szostka, Łowiecka, Łysinowa, 7, 9.

22.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat będziński Będzin ul. Aleja Kołłątaja od nr 79 do nr 85A

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Będzin ul. Andersa nr 7, 9.

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Czeladź ul. Mysłowicka odbiorcy zasilani z ZK 3246, ZK 5345, ZK 5346

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat cieszyński Górki Wielkie ulica Osiedlowa, Harcerska, Bielska, Do Raju

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Pogórze ulica Zalesie 181, Wondolec, Bielska, Wąska, Goruszki, Dzielowy, Zalesie, Biały Krzyż, Las, Młoda, Grodziecka, Pustki,

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Pogórze ulica Bielska, Zamek, Krosowa, Biegaczy, Ks. Stanisława Gawlasa, Kępki, Sąsiedzka, Widokowa

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Bielowicko ulica Bielowicko 13, 40, 58, 78, 79 17.06 od godz. 7:00 do 9:00

Pogórze ulica Bielska, Przyjemna, Księżycowa, Pochyła, Słowicza, Letnia, Podleśna, Wspaniała, Bielska 117, 148 i 150, Zalesie, Krucza, Dymna, Dworcowa 46-72, Dębina 43, Kościół, Sąsiedzka, Kępki

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Górki Wielkie ulica Harcerska, Ogrodowa, Miodowa, Osiedlowa, Bielska, Do Raju numer 29, 35.

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Pogórze ulica Dworcowa, Tokarska, Sielska, Letniskowa, Zalesie, Zagajnik, Górna

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Pogórze ulica Zamek, Sąsiedzka, Wspaniała, Baziowa, Wierzbowa, Zgodna 26

17.06 od godz. 7:00 do 9:00 Ustroń ulica Lipowa, Jesionowa, Akacjowa

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kaczyce: Średnicowa, do budynku 8, Otrębowska, Gustawa Morcinka, do 5 i 20, Harcerska, Spokojna, Magnolii, Pocztowa, Jabłoni, Mała, Ludowa, Kłosowa, Dworkowa, Olchowa, Juliana Tuwima, Krótka, Jana III Sobieskiego, Ulica Testowa, Jana Matejki, od 33 i 50 do końca.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Pogórze ulica Środkowa, Bielska, Wspaniała, Ukryta, Jesienna,

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Górki Wielkie ulica Osiedlowa, Harcerska, Bielska, Do Raju

17.06 od godz. 12:00 do 16:00 Pogórze ulica Zalesie 181, Wondolec, Bielska, Wąska, Goruszki, Dzielowy, Zalesie, Biały Krzyż, Las, Młoda, Grodziecka, Pustki,

17.06 od godz. 12:00 do 16:00 Pogórze ulica Bielska, Zamek, Krosowa, Biegaczy, Ks. Stanisława Gawlasa, Kępki, Sąsiedzka, Widokowa

17.06 od godz. 12:00 do 16:00 Bielowicko ulica Bielowicko 13, 40, 58, 78, 79 17.06 od godz. 12:00 do 16:00 Pogórze ulica Bielska, Przyjemna, Księżycowa, Pochyła, Słowicza, Letnia, Podleśna, Wspaniała, Bielska 117, 148 i 150, Zalesie, Krucza, Dymna, Dworcowa 46-72, Dębina 43, Kościół, Sąsiedzka, Kępki

17.06 od godz. 12:00 do 16:00 Pogórze ulica Dworcowa, Tokarska, Sielska, Letniskowa, Zalesie, Zagajnik, Górna

17.06 od godz. 12:00 do 16:00

Pogórze ulica Zamek, Sąsiedzka, Wspaniała, Baziowa, Wierzbowa, Zgodna 26

17.06 od godz. 12:00 do 16:00 Górki Wielkie ulica Harcerska, Ogrodowa, Miodowa, Osiedlowa, Bielska, Do Raju numer 29, 35.

17.06 od godz. 16:00 do 17:00 Górki Wielkie ulica Myśliwska

18.06 od godz. 7:30 do 9:00 Brenna ulica Barujec, Żory, Kamionka

18.06 od godz. 7:30 do 9:00 Ustroń ulica Stroma

18.06 od godz. 8:00 do 9:00 Kończyce Małe: Bukowa, Miodowa, Graniczna, Janusza Korczaka, Rolna, Zagrodowa, Orzechowa, Źródlana, Jodłowa, Kaczyce: Juliana Tuwima, od strony Kończyc do lasu.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00

Górki Wielkie ulica Myśliwska

18.06 od godz. 11:00 do 15:00 Brenna ulica Barujec, Żory, Kamionka

18.06 od godz. 11:00 do 15:00 Ustroń ulica Stroma

18.06 od godz. 13:00 do 15:00

Strumień ulica Rynek 3

21.06 od godz. 8:00 do 17:00 Cieszyn ul. Skrajna 25A, 25B,

21.06 od godz. 8:00 do 18:00 Wisła ulica Brzegowa, Kopydło, Spokojna

22.06 od godz. 7:00 do 9:00 Wisła ulica Kopydło, Spokojna, Przykopa, Turystyczna

22.06 od godz. 7:00 do 9:00 Cieszyn ulica Mickiewicza, Orkana, Przerwy-Tetmajera, Sikorskiego

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Mnich ulica Cieszyńska od ulicy Bielskiej do ulicy Konopnickiej.

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kaczyce: Marii Konopnickiej, do 14 i 17, Pogodna, Podleśna, Ogrodnicza, Słoneczna, Pawła Stalmacha, Dworkowa, Jana Matejki, do 33 i 48, Pogwizdów: Cieszyńska, 81, Kończyce Małe: Hiacyntowa, Jagiellońska, Od wiaduktu do 17 i 30, Spółdzielcza, Miodowa, Zagrodowa, Jodłowa.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wisła ulica Sarnia, Pierwszego Maja, Spacerowa, Kopydło, Siglanów, Krzywa, Jesionowa, Wspólna, Reymonta, Ochorowicza.

22.06 od godz. 8:00 do 10:00

Chybie ulica Cieszyńska 4 22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Skoczów ulica Stalmacha

22.06 od godz. 8:00 do 18:00 Jaworzynka przysiółek Duraje, Małejurki,

22.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wisła ulica Sarnia, Pierwszego Maja, Spacerowa, Kopydło, Siglanów, Krzywa, Jesionowa, Wspólna, Reymonta, Ochorowicza.

22.06 od godz. 14:00 do 17:00 Wisła ulica Brzegowa, Kopydło, Spokojna

22.06 od godz. 15:00 do 17:00 Wisła ulica Kopydło, Spokojna, Przykopa, Turystyczna

22.06 od godz. 15:00 do 17:00

powiat częstochowski Czarny Las, ul. Jaworowa 3, 21, 27 i 35, działki budowlane, ul. Graniczna od 11 do 15 i od 22 do 48.

17.06 od godz. 8:30 do 13:00 Konin, ul. Sadowa.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zaróg, od 1 do R11A. Rudniki od 1 do 3A. Kol. Rudniki od 1 do 4.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Łochynia, ul. Długa od 1 do 36, ul. Długosza od 1 do 39, ul. Mykanowska od 38 do 50.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 115. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37, ul. Złota.

22.06 od godz. 7:00 do 8:00 Wierzchowisko, ul. Osiedlowa od 5 do 102, ul. Słoneczna 105, ul. Spadowa.

22.06 od godz. 8:00 do 20:00 Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 115. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37, ul. Złota.

22.06 od godz. 20:00 do 21:00 powiat gliwicki Pyskowice: Nad Kanałem.

17.06 od godz. 8:00 do 12:00 Knurów: Zwycięstwa, 51.

18.06 od godz. 7:00 do 15:00 Pyskowice: Wiktorii, 5, Kwiatowa, ul. Polna, ul. Młyńska, ul. Nad Wodą, ul. Żużlowa, Piaskowa, od 120 do 128 i od 107 do 127.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00

Knurów: Dywizjonu 303, od 16A do 24B, Lotników, od 11A do 21C.

18.06 od godz. 8:30 do 13:00 Pyskowice: Na Grobli, 2.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 Knurów: Piłsudczyków, od 1A do 15B i od 10A do 12B, Lotników, od 20A do 22D.

21.06 od godz. 8:30 do 13:00

Pilchowice: Majowa, ul. Górnicza od 9 do 23 i od 2 do 20, ul. Piaskowa od 9 do 31 i od 8 do 20, ul. Szkolna 16.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Strzebiń, ul. Boczna, Kościuszki od 1 do 34, Lubliniecka nr 15a ,15b, 17, 19, 21 i 25, ul. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury.

17.06 od godz. 8:30 do 18:00 powiat mikołowski Orzesze: Turystyczna, 92, 94, Gostyńska, od 86 do 96; od 107 do 147.

17.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat myszkowski Kuźnica Stara, działki od 514/7 do 514/10.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pszczyński Gilowice: Wojciecha Korfantego, nr 146.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Suszec: Miła, cała oraz ul. Pszczyńska parzyste od nr 58 do nr 60.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gilowice: Górnośląska, parzyste od nr 14 do nr 52 i nieparzyste od nr 3 do nr 15, ul. Grzybowa nr 1A i 4.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 5 i Nr 7.

22.06 od godz. 8:00 do 10:00 Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 1 i Nr 3.

22.06 od godz. 10:30 do 12:30 Pszczyna: Bolesława Śmiałego, blok Nr 29 i Nr 31.

22.06 od godz. 12:30 do 15:30

powiat rybnicki Jankowice: Radosna, Spokojna, do nr 14, Świerklańska, do nr 36.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Świerklany: Spacerowa, 23 do 68, Strażacka, 23 do 45, Rolnicza, 26 do 28, Hutnicza, 6, 6A, 6B, Szklarnia, 7 do 43, Jankowice: Przemysłowa, 2A, Spokojna, 18 do 76A, Polna, 47 do 57D, Wesoła, 29 do 46, Biasowicka, 1 do 14B.

17.06 od godz. 8:00 do 11:00

Jankowice: Przyjemna, do nr 12, Krótka, 1, Świerklańska, od nr 41 do nr 54, Wesoła, do nr 10.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Świerklany: Boryńska, 60 do 114, Rajska, 1 do 4, Władysława Łokietka, 39A.

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tarnogórski Tarnowskie Góry: Poziomkowa, 56.

17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Radzionków: Wawelska, 11.

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 Radzionków: gen. Władysława Sikorskiego, 23.

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wodzisławski Mszana: Wodzisławska, od. Nr 79 do 93, ul. Polna od Nr 1 do 13.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wodzisław Śląski: Oraczy, Młodzieżowa, Chełmońskiego.

17.06 od godz. 12:00 do 13:00 powiat zawierciański Goleniowy, ul. Kosynierów od 24 do 111.

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 Rokitno Szlacheckie ul. Szkolna (od ulicy Kościuszki do nr 16), Polna, 1-go Maja (od nr 1 do nr nr 8)

18.06 od godz. 7:00 do 14:00 Wólka Ołudzka, od 28 do 47A.

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 Łazy ul. Korczaka, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Konopnickiej od ulicy Orzeszkowej do ulicy Korczaka, Młynek od nr 1 do nr 37

22.06 od godz. 7:00 do 14:00

Mitręga cała miejscowość

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Świętochłowice Świętochłowice: Emanuela Imieli, 12 A, 14.

21.06 od godz. 10:00 do 18:00 Świętochłowice: Powstańców Śląskich, 17, 19, 21, 23, Mickiewicza - garaże, przepompownia.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żory Żory: Powstańców Śląskich, 9, 13A do 13D, 15A do 15F, 22, 23.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00

Żory: Szoszowska, 121 do 133 oraz 206 do 210, Podlesie, 25 do 41.

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 Żory: Platynowa, Żory ul. Platynowa 10, 12, 14.

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 Żory: Damrota, nr 13.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat żywiecki Świnna ulica Sosnowa, Wspólna od nr 182 do 210, Jaworowa, Jutrzenki, Stroma

17.06 od godz. 8:00 do 13:00

Żabnica przysiółek Wojtatówka

17.06 od godz. 9:00 do 11:00 Łodygowice ulica Piłsudskiego nr nieparzyste 85, 95, 97, 99, parzyste od nr 122 do 140, Asnyka nr 1 i Kościelnych nr 6

18.06 od godz. 7:00 do 10:00 Żywiec ulica Nad Markiem nr 40, Jodłowa budynek bez numeru oraz budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK5733, Irysowa budynek bez numeru oraz budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK8268

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 Rychwałdek ulica Dobra nr 1 i 4, Plebańska nr 5, Podgórze nr 4 i 4a, Karpacka budynki od kościoła do ulicy Klonowej, Klonowa nr 2

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Irysowa od nr 8 do 41, budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK2298, ZK2299, ZK2300

18.06 od godz. 8:00 do 9:00

Milówka ulica Prusów budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK6286 i ZK9832 w okolicach Leśnego Grodu

18.06 od godz. 9:00 do 15:00 Łodygowice ulica Piłsudskiego nr 81, parzyste od nr 104 do 116, Urząd Gminy, Parkanowa nr 8, 10 i 11, Staszica nr 5, 6 i 7, Habdasów, Rzemieślnicza, Kamienna, Skośna, Partyzantów nr 6

18.06 od godz. 10:00 do 13:00

Łodygowice ulica Piłsudskiego od nr 55 do 72, Zjazdowa nr 3, 7, 11, Spacerowa nr 4, Sadowych nr 17

18.06 od godz. 13:00 do 16:00 Żywiec ulica Irysowa od nr 8 do 41, budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK2298, ZK2299, ZK2300

18.06 od godz. 15:00 do 16:00 Lipowa ulica Kwiatowa budynek nr 1573 i budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK10402

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Okrajnik ulica Równa budynek mieszkalny zasilany ze złącza kablowego nr ZK9363

21.06 od godz. 8:00 do 12:30 Tresna ulica Prochocka, Krępli, Pod Jabłonie, Piękna, Krajobrazowa

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Juszczyna od początku miejscowości do budynku nr 250

22.06 od godz. 9:00 do 11:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

