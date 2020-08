Gigantyczne warzywa rosną w Raciborzu. Na działce Piotra Holewy kabaczek waży 55 kilogramów, a ogórek ma 78 cm długości

Warzywa tańsze już nie będą? Zobaczcie ceny z Targowiska Miejskiego w Będzinie

Na Targowisko Miejskie w Będzinie zjeżdżają się mieszkańcy całego Zagłębia, by tu kupić m.in. owoce i warzywa. My też byliśmy i od razu w oczy rzuciły się nam całkiem dobre ceny śliwek, za które trzeba zapłacić 3 zł, czasem 3,5 zł. To najlepszy czas, by je właśnie kupić na zapraw...