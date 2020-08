GIS ostrzega: Nie korzystajcie z wody w Wiśle! Fala z nieczystościami w Warszawy dotarła już do Płocka

Ostatnia usterka rury, którą przesyłane były nieczystości do oczyszczalni ścieków „Czajka” przyczyniła się do tego, że obecnie lepiej nie korzystać z wody w Wiśle. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie, w którym apeluje do mieszkańców północy Polski, aby ci unikali kąpieli w rzece oraz jej nie używali.