GKS Katowice: Najlepsza obrona ligi szykuje się na wielki mecz z Ruchem w Chorzowie

Zespół Stali Rzeszów posiadał zdecydowaną przewagę, ale Dawid Kudła i jego koledzy zachowali czyste konto po stronie strat. Wspomógł ich też VAR, który anulował decyzję sędziego Mateusza Złotnickiego o podyktowaniu rzutu karnego.

- Powiedzieć, że czujemy niedosyt, to nic nie powiedzieć. Ekstraklasowy Górnik nie był w stanie wykreować tylu sytuacji, ile my w tym meczu. Przeprowadziliśmy więcej akcji niż przeciwnicy w całej rundzie przeciwko GKS-owi. To szumi mi w głowie... - podkreślił trener Stali, Daniel Myśliwiec. - Zmierzyliśmy się jednak z najlepiej zorganizowaną defensywą w lidze. Nikt inny nie blokuje tak pola karnego i dośrodkowań, nie wypycha rywala, nie przechodzi do pressingu. Nie ma w tym chaosu i kombinowania na przetrwanie, to prawdziwa piłka nożna.

Efekty tej taktyki są konkretne. Katowicka defensywa w piętnastu meczach straciła tylko dwanaście goli, najmniej w całej stawce, w siedmiu występach zachowując zero z tyłu. W efekcie w tabeli GKS zajmuje piąte miejsce w tabeli ze stratą trzech punktów do dwóch poprzedzających rywali, w tym Ruchu Chorzów. To właśnie z Niebieskimi zmierzy się GieKSa już w najbliższą sobotę.