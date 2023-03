GKS Katowice - Trefl Gdańsk ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Przerwana seria GieKSy. Mimo ambitnej postawy, porażka w trzech setach

Siatkarze GKS-u Katowice stracili szansę na awans do play off, ale nie grozi im też spadek z PlusLigi. Drużyna trenera Grzegorza Słabego na finiszu sezonu chce jednak pokazać się z jak najlepszej strony, szczególnie w meczach przed własnymi kibicami. Do spotkania z Treflem Gdańsk GieKSa przystąpiła mając na koncie trzy zwycięstwa z rzędu.

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW i z meczu GKS Katowice - Trefl Gdańsk, 16.03.2023 r.

Trefl przyjechał do Katowic zajmując 6. miejsce - 52 punkty w 27 meczach. Gdańszczanie mają nadal szansę na 4. pozycję przed play off. GKS zgromadził 32 punkty (12. miejsce w tabeli). W pierwszym spotkaniu tych drużyn GieKSa przegrała w Gdańsku 1:3.

GKS Katowice - Trefl Gdańsk: GieKSa walczyła, ale Trefl był za mocny

Na początku I seta GKS prowadził 4:2, a następnie dotrzymywał kroku gościom do 18:19. Wtedy Trefl odskoczył na 18:22, co było kluczowym momentem tej partii, choć GieKSie udało się doprowadzić do 21:23. Drugi set znów zaczął się od prowadzenia katowiczan - 3:1, którzy jednak szybko przegrywali 4:8. Było jeszcze 8:9, ale potem zespół z Gdańska wypracował przewagę 11:17 i spokojnie „dojechał” do końca.