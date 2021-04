GKS Tychy - Radomiak Radom 1:0. Zobaczcie zdjęcia z urodzinowego meczu GKS-u

Mecz GKS-u Tychy z Radomiakiem Radom został przesunięty na wtorek ze względu na 50-lecie istnienia klubu z Edukacji. Urodziny uczczono między innymi strojami retro, w jakich zagrali piłkarze Artura Derbina.

Najważniejszy był jednak wynik. Oba zespoły wyszły z ofensywnym nastawieniem, ale konkretniejsi byli tyszanie. W 22 minucie piłka po raz pierwszy wpadła do siatki gości, jednak Szymon Lewicki był na spalonym. Za to w 43 minucie ten sam zawodnik nie zdążył oddać strzału, bo sfaulował go Damian Jakubik. Wyrównaniem krzywdy był rzut karny wykorzystany przez Łukasza Grzeszczyka uderzeniem w środek bramki. W dodatku zanim połowa meczu się skończyła Lewicki raz jeszcze został zaatakowany przez Mateusza Radeckiego, co oznaczało dla agresora czerwoną kartkę.

Osłabiony Radomiak próbował jednak odrobić stratę. Goście kilka razy podnieśli ciśnienie Konradowi Jałosze. Bramkarz GKS ostatecznie został bohaterem spotkania, gdy w 90+3 obronił strzał oddany z najbliższej odległości przez Dominika Sokoła. Po chwili Damian Jakubik też zobaczył czerwoną kartkę, a ostatni atak został zablokowany... głową przez jednego z obrońców.