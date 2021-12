Gliwice. I z piernika chatka... Miasto z piernika w Europie Centralnej kusi bajkowym klimatem i świątecznym zapachem

Miasto z piernika w Europie Centralnej w Gliwicach. Ależ tu pachnie!

Otulone śniegiem, rozświetlone tysiącami lampek wypełnione aromatem pierników miasto to specjalna, świąteczna sceneria Kolejkowa w Gliwicach. W 100 procentach słodka, wykonana z piernika, lukru, ciasteczek i cukierków to największa na świecie makieta kolejowa z piernika. Wystawa czeka do 29.02.2020.

237 domków, kamieniczek, warowna twierdza, zamek książęcy w towarzystwie dziesiątek piernikowych ludzików. Z mroku wyłania się przejeżdżający czekoladowy pociąg. Oświetlone blaskiem choinek pachnące cynamonem, goździkami i imbirem miasto to świąteczna sceneria piernikowej makiety.