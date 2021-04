Gliwice. Jest apel o zatrzymanie budowy Pomnika Powstań Polskich. Budzi skojarzenia z okresem PRL-u i niszczy plac Krakowski

Kto podpisał się pod apelem? M.in. prof. Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski), prof. Natalia Bąba-Ciosek (Politechnika Śląska), prof. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska), pisarz Szczepan Twardoch, pisarka Anna Dziewitt-Meller czy dziennikarka Anna Dudzińska.

Wszyscy są zgodni, że pompatyczny obelisk nie pasuje do charakteru tego miejsca. Kontrowersje budzi również jego ideologiczny wydźwięk w Gliwicach, gdzie podczas plebiscytu w 1921 roku 79 proc. mieszkańców opowiedziało się za stroną niemiecką, a nie polską.

- (Plac Krakowski - przyp. red.) służy dzieciom do jazdy na rolkach, młodzieży licealnej i studenckiej do spotkań, osobom starszym do odpoczynku, niezadowolonym do wieców i manifestacji oraz wszystkim - jako miejsce jarmarków, targów i zjazdów food-trucków. Nie jest idealny, ale jest przestrzenią prawdziwie publiczną: dla wszystkich - piszą sygnatariusze apelu.