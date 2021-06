Gliwice. Lotny Festiwal Piwa: spory wybór piw kraftowych i food trucki pod Areną Gliwice

Wielbiciele piwa i szukający różnych ciekawych smaków wybrali się na wycieczkę do Gliwic. Bo to właśnie tutaj, już po raz drugi, zorganizowano Lotny Festiwal Piwa. Wydarzenie odbywa się przez trzy dni pod Areną Gliwice.

Jeśli jesteście właścicielami czworonogów to nic nie szkodzi, żeby zabrać je wraz z wami. Organizator nie ma nic przeciwko przebywaniu psów na terenie imprezy.

Lotny Festiwal Piwa w Gliwicach trwa do niedzieli, 13 czerwca. W sobotę impreza powinna zakończyć się o godz. 23, a w niedzielę potrwa od godz. 12 do godz. 23. Jeśli jeszcze się nie wybraliście, to macie na to szansę.