Gliwice. Nietypowy wypadek z udziałem autobusu miejskiego. Do zderzenia nie doszło, a pasażerka trafiła do szpitala

Gliwice – nietypowy wypadek z udziałem autobusu

Do zdarzenia doszło 31 października około godz. 13.00. Jak informuje gliwicka policja, kierowca autobusu miejskiego wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Nagle na skrzyżowanie wyjechała skoda, której kierowca miał czerwone światło. By zapobiec zderzeniu, 58-latek kierujący autobusem miejskim musiał gwałtownie zahamować. W wyniku nagłego przeciążenia 84-letnia pasażerka autobusu spadła z fotela i złamała rękę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, w którym otrzymała niezbędną pomoc.

Jako, że nie doszło do zderzenia autobusu z osobówką, jej kierowca przypuszczalnie nie zorientował się, co się stało i odjechał po przejechaniu przez skrzyżowanie. Policja zajęła się sprawą. Jak się okazało, samochód należał do jednej ze śląskich firm, a na komendę stawił się 18-latek, który kierował autem.