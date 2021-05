Gliwice. Noc Muzeów: Tobie Polsko! Stulecie III powstania śląskiego PROGRAM

Noc Muzeów w Gliwicach ma temat – „Stulecie III powstania śląskiego - Tobie Polsko”. Wszystko w nawiązaniu do rocznicy: w maju 2021 roku, a zatem sto lat po zrywie Ślązaków polskiego ducha, dzięki którym znaczny obszar Górnego Śląska stał się częścią odrodzonej Rzeczypospolitej. Wśród wielu zaplanowanych wydarzeń m.in. atak powstańców nie niemiecki posterunek, który będzie zlokalizowany w rejonie Willi Caro, warsztaty, wystawy plenerowe. Dostępne będą wszystkie oddziały gliwickiego Muzeum. Wydarzenia w sobotę, 15 maja 2021 od godz. 17.30.

Wszystkich, którym krew zacznie szybciej krążyć w żyłach i chętnie by się do powstańców przyłączyli, zapraszamy do udziału w grze miejskiej, przygotowanej specjalnie z okazji stulecia III powstania śląskiego. Gra miejska odbywać się będzie w śródmieściu Gliwic. Jej uczestnicy będą mieli za zadanie pomóc powstańcom śląskim i przekazać policji plebiscytowej informację o wytropionym przez siebie niemieckim składzie broni. Rozwiązując kolejne zadania poznają przy okazji historyczne miejsca w Gliwicach związane z wydarzeniami III Powstania.