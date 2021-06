Gliwice. Otwarto Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. To kolejny futurystyczny projekt APA Group Patryk Osadnik

W Gliwicach otwarto Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. To kolejny futurystyczny projekt APA Group, firmy, która akurat świętuje 20 lat swojej działalności. - Gęstość robotyzacji w Polsce wynosi 46 robotów na 10 tys. osób. W Korei jest to 531 robotów, a w Niemczech 301. To teraz bije dzwon dla przedsiębiorców - uważa Artur Pollak, prezes APA Group.