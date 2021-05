Gliwice połączyły muzyków z całej Europy. 10 niezwykłych koncertów jazzowy będzie można oglądać on-line

IGRY 2021. Juwenalia Politechniki Śląskiej. W tym roku bez barwnego korowodu. Będą natomiast transmisje online

Rozpoczęło się coroczne święto studentów na Politechnice Śląskiej. Juwenalia Politechniki Śląskiej - IGRY - potrwają od 10 do 14 maja. Turnieje, zabawy, muzyka, rozrywka i atrakcyjne nagrody – to tylko niektóre z atrakcji, jakie oferują IGRY 2021. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich studentów, mieszkańców okolicznych miast oraz wszystkich osób zainteresowanych studenckim świętem.