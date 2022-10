Gliwice. Tężnia solankowa będzie zamknięta do wiosny. To ostatnia szansa, żeby skorzystać z inhalacji

Gliwice – tężnia solankowa zamknięta na zimę

Korzystającym ze zdrowotnych właściwości tężni został ostatni tydzień, by móc pooddychać „morskim” powietrzem w Gliwicach. Jak informuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych, inhalacji na świeżym powietrzu można będzie zażywać do 1 listopada. Dzień później pracownicy MZUKu rozpoczną opróżnianie zbiornika. Wyczyszczony i zabezpieczony na zimę będzie czekał na otwarcie wiosną przyszłego roku.

Gliwicka tężnia została oddana w 2020 roku. Znajduje się w lesie przy ul. Chorzowskiej, z daleka od ruchliwych ulic. Obiekt został zbudowany na planie prostokąta o wymiarach ok. 13 m x 40 m i ma niemal 8 metrów wysokości. Dodatkowo tężnia w gliwickim lesie jest zadaszona, co ogranicza rozrzedzanie solanki przez padające deszcze. Solanka rozpylana wokół obiektu jest bogata m.in. w jod, brom, magnez, sód, potas i żelazo. Dzięki temu przy tężni tworzy się mikroklimat porównywalny do warunków panujących nad morzem. Inhalacje mają dobroczynny wpływ na układ oddechowy i system odpornościowy, wspomagają również leczenie nadciśnienia tętniczego i alergii.