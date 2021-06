Gminy w woj. śląskim, w których jest najmniej zaszczepionych osób. Dlaczego mieszkańcy nie chcą się tam szczepić?

- Jak spojrzymy na całe województwo, to gmin zaszczepionych na poziomie kilkunastu procent jest bardzo dużo. Trzeba też wziąć pod uwagę, że my nie mamy żadnego DPS-u, ani szpitala, a to właśnie w takich miejscach szczepiono głównie osoby starsze - mówi Joanna Wons-Kleta, wójt Pawonkowa. - Dla przykładu w Lublińcu już w styczniu było kilkanaście procent zaszczepionych, bo mają DPS-y. Ktoś w statystykach zawsze musi być ostatni, ale nie powiedziałabym, że to jest jakiś dramat szczepienny - mówi wójt gminy Pawonków.