Góra Miłości w Bytomiu płonie... blaskiem walentynkowych iluminacji! Park Miejski im. F. Kachla to teraz najbardziej romantyczne miejsce

Góra Miłości w Bytomiu płonie... blaskiem romantycznych iluminacji

Także altana udekorowana została serduszkami. Iluminacje tworzą idealną scenerię do romantycznych spacerów i walentynkowych zdjęć. Zdjęcia robią tu sobie nie tylko zakochane pary, ale też przyjaciele i rodziny. Koszt wynajmu, montażu oraz demontażu walentynkowej dekoracji, która będzie ozdabiać Górę Miłości do 19 lutego, to około 55 tys. zł. Wszystkie elementy zostały wykonane w energooszczędnej technologii LED.