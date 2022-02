Górnicy PGG dostaną podwyżki, ale na tym nie koniec. Rozmowy o rekompensatach za straty spowodowane przez Polski Ład w przyszłym tygodniu

Rozmowy związkowców z zarządem PGG, na temat podwyżek dla górników w 2022 roku trwały od kilku tygodni. Górnicy od początku oczekiwali tyle, ile udało się wynegocjować pracownikom innych spółek. W JSW podwyżki wyniosły 10 proc. Ostatecznie w PGG będą one mniejsze, ale to nie przeszkodziło w zawarciu porozumienia.

- Płace górników PGG wzrosną o 7,5 proc., jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Oznacza to spore podwyżki dla każdego pracownika, średnio będzie to ok. 600 zł więcej niż do tej pory - mówi Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80.