Górnik Zabrze - Cracovia 0:2. Na Roosevelta zakwitły wielkie obawy. Zobaczcie zdjęcia z fatalnego meczu zespołu Bartoscha Gaula

Pięciu piłkarzy z podstawowej jedenastki, która rozpoczęła ostatni mecz poprzedniego sezonu, pojawiło się w wyjściowym składzie Górnika na inaugurujące rozgrywki 2022/23 spotkanie z Cracovią. Zmiana nastąpiła też na ławce trenerskiej, gdzie debiutował następca Jana Urbana Bartosch Gaul.

Ten „plac budowy”, na którym jak co roku próbuje się stworzyć w Zabrzu nową drużynę, szybko okazał się jednak wyjątkowo rozkopany. Klecona naprędce i eksperymentalnie lina obrony była dziurawa jak ser szwajcarski, postawiony w niej Erik Janża zdecydowanie nie mógł odnaleźć się w takiej roli, a gospodarze mogli mówić o szczęściu, że przyszło im grać z Cracovią, która siłę ognia ma dość umiarkowaną. Tyle, że bez problemu starczyło jej na to, by już do przerwy prowadziła z Górnikiem 2:0...

Zabrzanom brakowało wszystkiego, łącznie z pasją, którą wpajał piłkarzom Urban. Oczywiście można dyskutować, czy akcja na 0:2 nie powinna zostać anulowana przez arbitra ze względu na atak na Janżę (VAR nie dostrzegł tam faulu), ale nie zmienia to faktu, że dominacja gości była tak wyraźna, że nie dziwił nawet stoicki spokój, z jakim Jacek Zieliński reagował na gole swojej drużyny.