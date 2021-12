Górnik Zabrze. Jan Urban za Paulo Sousę na selekcjonera reprezentacji Polski? Taki pomysł ma Kamil Kosowski!

PZPN nie kryje, że mimo ważnego kontraktu Portugalczyka, nie widzi już możliwości współpracy z Paulo Sousą. Pozostaje tylko kwestia formy rozstania z selekcjonerem. Na szybko trzeba teraz znaleźć następcę.

Najczęściej wymieniany przez ekspertów jest Adam Nawałka. Mówi się też o przywróceniu Jerzego Brzęczka. Padają kandydatury Czesława Michniewicza, Michała Probierza, czy Waldemara Fornalika.

Kamil Kosowski były reprezentant Polski, mający za sobą grę m.in. w Górniku Zabrze i Wiśle Kraków, ma swojego faworyta.

- Dla mnie, być może to troszkę szalony pomysł, niespodziewany, być może wyciągnięty z kapelusza, ale ja bym zastanowiłbym się nad kandydaturą Jana Urbana. Akurat to jest człowiek, którego współpracę ceni każdy piłkarz, bo nie potrzeba w reprezentacji ani psychologa, ani kata, ani zamordysty, ani kolegi, tylko po prostu trzeba człowieka, który ma szacunek. Jan Urban był niesamowitym piłkarzem, myślę, że przy nim można czuć respekt, choć jest on bardzo ciepły i potrafi dotrzeć do zawodników - powiedział Kosowski.