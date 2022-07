Górnik Zabrze: Łukasz Podolski ściągnął sponsora "na sześć cyfr euro"

- To wielki honor dla naszej firmy. Odpowiadają nam wartości jakim hołduje Górnik, między innymi etos ciężkiej pracy - stwierdził Christian Hulsewig.

„Christian” to Christian Hulsewig, dyrektor generalny tej firmy, stanowiącej cyfrową platformę logistyczną dla branży budowlanej, która łączy ze sobą wykonawców robót budowlanych i dostawców materiałów takich jak piasek, żwir, kruszony kamień i grys, oraz firmy transportowe, za pomocą aplikacji. Firma rozpoczęła działalność w 2018 r. na rynku niemieckim jako start-up, a niedawno ogłosiła wejście na polski, czeski i austriacki rynek.

- Znamy się z Christianem od dawna, wychowaliśmy się w jednej miejscowości. Gdy się dowiedziałem, że wchodzą do Polski zadzwoniłem. Potem było jeszcze kilka rozmów - opowiadał Łukasz Podolski po podpisaniu przez Górnika Zabrze umowy z Schuttflixem.

Umowa będzie ważna przez rok, z opcjami przedłużenia.

- W Niemczech współpracujemy już z Schalke, tam także podpisujemy roczne umowy, a jesteśmy razem trzy lata - dodał CEO Schuttflixa. - W Polsce Zabrze to dla nas pierwszy kontakt z piłką.

- Zastanawialiśmy się jaki klub wybrać. Ale nasza logistyka łączy kopalnie z placami budowy, więc górnictwo jest nam bliskie - dodał Michał Szkudlarek, szef polskiego oddziału.

Kwota kontraktu stanowi tajemnicę, ale Hulsewig ujawnił, że zawiera się w „sześciu cyfrach euro”. Jest to więc znacząca, ale nie największa umowa Górnika.

Schuttflix w ramach umowy otrzymał lożę na Arenie Zabrze.

- Z tego co wiem już na jednym meczu byli i to im się też spodobało. Kibice i klimat zrobiły swoje, dla sponsorów to ważne - dodał Podolski.