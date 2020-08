Górnik Zabrze ma nowego zawodnika. Przyszedł ze słynnego Olympiakosu Pireus!

- Masouras to piłkarz, który świetnie pasuje do naszego obecnego stylu. Jest bardzo szybkim zawodnikiem, który lubi grę do przodu. Jest on nam znany, sam kilkukrotnie widziałem go w akcji i jestem przekonany, że będzie dla Górnika sporym wzmocnieniem – mówi Artur Płatek, odpowiadający w Zabrzu za transfery.