Górnik Zabrze - MMTS Kwidzyn: Młodzi dali przykład zdobywając tytuł mistrzowski. Seniorzy też walczą o medal

Superliga przed tygodniem „odpoczywała” ze względu na mecze reprezentacji z Francją. Brał w nich udział kapitan zabrzan Damian Przytuła, który ze zgrupowania wrócił lekko chory. W niedzielę na parkiet jednak wyjdzie. Zdrowy jest też Paweł Dudkowski, ale on nie grał siedem miesięcy i potrzebuje jeszcze 2-3 tygodni, by wyjść na parkiet.

Górnik wie, że wszystko ma w swoich rękach i głowach. Sytuacja w tabeli jest taka, że wygranie sześciu z ośmiu pozostałych meczów powinno dać upragniony powrót na podium. Matematyka jest prosta – najgroźniejszy rywal zabrzan, czyli ekipa z Puław gra jeszcze z Płockiem i Kielcami, a dziś to Górnik ma w tabeli trzy punkty więcej.

- Komfort tej układanki polega na tym, że wszystko zależy od nas. To ważne. Co nie znaczy, że możemy dopisywać punkty przed meczami. Kwidzyn to solidny zespół, potem gramy w Opolu, gdzie nigdy nie jest łatwo. Przyjeżdża też do nas rozpędzone Wybrzeże… Trzeba być do końca maksymalnie skoncentrowanym – mówi Patryk Mauer, prawoskrzydłowy zabrzan.