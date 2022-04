Górnik Zabrze - Orlen Wisła Płock. Kąpa i Wichary wyjdą na parkiet

Wieloletni zawodnik i trener Górnika Zabrze, Marek Kąpa, oraz ceniony bramkarz na polu ligowym i reprezentacyjnym, Marcin Wichary, tuż przed meczem Górnika Zabrze z Orlen Wisłą Płock zostaną wyróżnieni Odznakami za zasługi dla Piłki Ręcznej! To jedne z najcenniejszych wyróżnień dla ludzi związanych z polskim szczypiorniakiem.

Marek Kąpa otrzyma diamentową odznakę, która w gradacji wyróżnień jest drugim najwyższym z kolei. Do Marcina Wicharego trafi złota odznaka. – Wyróżnienia to pokłosie stulecia Sparty Zabrze, które świętowaliśmy przed dwoma laty. Przypomnieliśmy wtedy, że ten klub to nie tylko piłka nożna, ale także inne sekcje, między innymi piłki ręcznej. A ta miała wielu świetnych wychowanków, w tym właśnie tych dwóch cenionych zawodników i teraz trenerów: Marka i Marcina – mówi Ryszard Gnot, ceniony szkoleniowiec, który zresztą trenował obu tych zawodników, a który teraz przyczynił się do przyznania tych wyróżnień.