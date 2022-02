Górnik Zabrze: Pamiętacie prezesów tego klubu w XXI wieku? A wiecie z czego zasłynęli? Rafał Musioł

Arkadiusz Szymanek został nowym prezesem Górnika Zabrze. A czy pamiętacie szefów klubu z Roosevelta od początku XXI wieku? I czy macie związane z nimi takie same skojarzenia jak my? Zapraszamy Was do podróży w czasie.