Górnik Zabrze w piątek żegna swojego bramkarza. To ostatni mecz klubu u siebie w tym sezonie

Piątkowy mecz w Hali Pogoni będzie okazją do pożegnania Jakuba Skrzyniarza. 26-letni bramkarz w śląskich derbach po raz ostatni wystąpi przed zabrzańskimi kibicami, bo po sezonie pożegna się z Górnikiem i przeniesie do Hiszpanii, gdzie będzie występował w zespole CD Bidasoa Irun z Kraju Basków.

Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego wciąż walczą o czwarte miejsce w lidze. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmują w tabeli piątą pozycję, ale do czwartego zespołu, którym jest MMTS Kwidzyn, tracą tylko punkt.

Piłkarze ręczni Górnika Zabrze w piątek 6 maja rozegrają ostatni w tym sezonie mecz we własnej hali. Spotkanie 25. kolejki PGNiG Superligi rozpocznie się o godz. 18, a rywalem zabrzan będzie Gwardia Opole.

Skrzyniarz grał w Górniku przez trzy sezony. To właśnie z tego klubu trafił do reprezentacji Polski, w której wystąpił w ostatnich meczach ze Szwecją i Danią. Został także nominowany do nagrody Gladiatory nie tylko dla najlepszego bramkarza, ale również w najbardziej prestiżowej kategorii zawodnika sezonu PGNiG Superligi.

- Zabrze zawsze będzie miało dla mnie bardzo duże znaczenie. Spędziłem tu trzy owocne lata. Górnik na zawsze zapisze się w mojej pamięci - powiedział Skrzyniarz w jednym z wywiadów.

Po meczu Górnika z Gwardią odbędzie się specjalne spotkanie prawie z całą kadrą Trójkolorowych. Działacze klubu zapraszają wszystkich kibiców 20 minut po zakończeniu spotkania do holu Hali Pogoni, obok kasy i sklepiku klubowego. Tam będzie można spotkać się z zespołem, zrobić sobie wspólne zdjęcie czy wziąć autograf piłkarzy ręcznych.