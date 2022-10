Górny Śląsk to wielka rzecz– IPN wydał wystąpienia Korfantego w Sejmie Śląskim

Sejm Śląski utworzono na mocy Statutu Organicznego Województwa Śląskiego, uchwalonego 15 lipca 1920 r., w okresie polsko-niemieckich zmagań o przynależność państwową Górnego Śląska. Nadawał on województwu szeroką autonomię w wielu dziedzinach życia. Pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego odbyły się 24 września 1922 r., a pierwsze posiedzenie regionalnego parlamentu - 10 października tegoż roku.

W setną rocznicę tego wydarzenia w Katowicach i Świętochłowicach zorganizowano młodzieżowe rekonstrukcje pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego, zaś IPN zaprezentował publikację z wygłoszonymi w Sejmie Śląskim przemówieniami Wojciecha Korfantego. Ich wyboru i opracowania dokonali Sebastian Rosenbaum i Mirosław Węcki z katowickiego IPN.

- Jest to edycja krytyczna wyboru mów Wojciecha Korfantego ze śląskiego parlamentu. Jak dotąd nie były one publikowane, tymczasem stanowią ważny przyczynek do rekonstrukcji poglądów polityka w okresie międzywojennym. Tom ukazuje się w stulecie otwarcia pierwszych obrad Sejmu Śląskiego – wyjaśniła Monika Kobylańska z katowickiego IPN.