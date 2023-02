Granatowe Góry w Wiśle po raz kolejny. Tegoroczny Festiwal Słowa ma już swoją datę i plakat

Granatowe Góry 2023. Festiwal Słowa po raz kolejny nadciąga do Wisły

Śląsk Cieszyński to znakomite miejsce dla miłośników kultury we wszelakiej formie, co udowadnia ilość odbywających się tam imprez związanych z rozmaitymi mediami. Wielkimi krokami nadciąga tegoroczna odsłona Kina Bez Granic, jednego z największych wydarzeń w tym rejonie. Niedługo po tym jednak, gdy zakończą się seanse i goście wyjadą z miasta, na wszystkich głodnych kolejnych kulturalnych wrażeń czeka kolejna atrakcja. W Wiśle po raz kolejny odbędzie się Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha o tytule Granatowe Góry.

Wybór patrona imprezy nie jest oparty tylko na jego wspaniałej twórczości, ale przede wszystkim na tym, że Pilch w Wiśle się urodził. Dom rodzinny zmarłego w 2020 pisarza do tej pory znaleźć można w tym mieście.