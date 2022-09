Here On Earth: Na tym świecie jesteśmy tylko przez chwilę [wywiad]

Rozmowę z progmetalową grupą Here On Earth rozpoczęliśmy od pytań o przekaz, który niesie muzyka zespołu. Pierwsze pytanie skierowaliśmy do wokalisty zespołu, Krzyśka Wróbla:

Dlaczego nie śpiewasz o miłości w Zakopanem i wozach kolorowych?

Krzysiek: Bo ja tego kompletnie nie czuję. Żeby taki przekaz miał mi wyjść z ust to musiałbym być chyba w grubej masce.

Ale przecież to się sprzedaje, to jest fajne, na koncerty przychodzi mnóstwo osób…

Krzysiek: U mnie jest to kwestia pewnej wrażliwości. Przekaz trzeba czuć całym sobą. Jeżeli miałbym śpiewać o rzeczach, które są mi zupełnie obce, to sobie tego nie wyobrażam. Nawet, jeżeli będzie to zabawne, to ja tego nie czuję. Dlaczego? Ponieważ nie jestem wodzirejem, wolę wyjść na scenę i oddać to, co czuję poprzez właściwy, dobry przekaz.